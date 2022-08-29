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Büyükçekmece'de tilki gören çocuğun heyecanı

Büyükçekmece’de akşam saatlerinde evinin önünde tilki gören bir çocuk hem heyecanlandı hem de o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Büyükçekmece'de akşam saatlerinde evinin önünde tilki gören bir çocuk hem heyecanlandı hem de o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.


Büyükçekmece Tepecik'te önceki gün akşam saatlerinde bir çocuk evinin önünde tilki gördü. Heyecanlanan çocuk tilkiyi cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntü almak için tilkinin peşinde koşan çocuk bir yandan da arkadaşlarına seslendi. Tilki daha sonra karanlıkta gözden kayboldu.

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