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Büyükçekmece'de üniversiteler korona virüse karşı dezenfekte ediliyor

Büyükçekmece genelinde dezenfektasyon çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren Büyükçekmece Belediyesi, ilçedeki üniversitelerde de dezenfekte çalışması yapıyor.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyada baş gösteren korona virüse karşı mücadele çalışmalarını kararlılıkla sürdüren Büyükçekmece Belediyesi, virüs salgınına karşı tedbir amaçlı dezenfektasyon çalışmalarına ara vermiyor.


Kamu kurum ve kuruluşları, banka şubeleri, noterler, eczaneler, muhtarlıklar, pazar yerleri, toplu taşıma araçları gibi halkın yoğun kullandığı mekanlarda periyodik olarak sürdürülen dezenfekte çalışması ilçedeki üniversitelerde de yapılıyor.


Büyükçekmece Belediyesi ekipleri, üniversitelerin rektörlük binaları, fakülteler, yüksek okullar, enstitüler, kütüphaneler, kafeler ve yurtlar başta olmak üzere personel ile öğrencilerin kullanım alanlarında korona virüs salgınına karşı tedbir amaçlı ilaçlama ve dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor. Dezenfekte çalışması, virüs tehdidi ortadan kalkıncaya kadar periyodik olarak sürdürülecek.

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