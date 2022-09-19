Büyükçekmece'de yasak aşk cinayeti: 1 ölü

Büyükçekmece'de Murat D. isimli şahıs, eşiyle ilişki yaşadığı iddiasıyla iş arkadaşı Nail Demir'i silahla vurarak öldürdü.

Olay, dün 17.00 sıralarında Büyükçekmece Kumburgaz Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Nail Demir isimli şahıs, birlikte iş yaptığı Murat D.'nin eşiyle ilişki yaşamaya başladı. Durumu öğrenen Nail Demir'in dini nikahlı eşi Elif K., Murat D.'ye mesaj attı. Duruma öfkelenen Murat D., üç yeğenini de yanına alarak eve geldi. Kapının önünde Nail Demir ile karşılaşan Murat D., kurşun yağdırdı. Zanlı olayın ardından yeğenleriyle birlikte kaçtı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Demir, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri olaya karıştığı tespit edilen üç yeğeni gözaltına alırken Murat D'yi yakalama çalışmalarının sürüyor.

Olaya tanık olan vatandaşlardan Gülşen Ateş, “ 4 el sıkılan silah sesi duydum. Dışarı çıktım ve 10 dakika sonra ambulans geldi. Komşularımın hastalandığını düşündüm. Gidip baktığımda ise bir adamı arabanın içinde vurduklarını gördüm. Çıkarıp sedyenin üstüne koyduklarını gördüm. Adamın öldüğünü duydum. Buradayken de öldüğü belliydi çünkü rengi gitmişti” dedi.