İhlas Haber Ajansı

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Büyükçekmece'de yaz spor okullarında eğitimler hızla devam ediyor

Büyükçekmece’de rekor başvuru alan yaz spor okullarında öğrenciler eğitim almaya devam ediyor.

Büyükçekmece'de rekor başvuru alan yaz spor okullarında öğrenciler eğitim almaya devam ediyor.


Büyükçekmece'de rekor başvuru alan yaz spor okullarında eğitime devam ediliyor. 2 bin 450 öğrencinin başvurduğu yaz spor okullarında 15 farklı branşta eğitim verilerek geleceğin sporcuları yetiştiriliyor. Pandemi nedeniyle 2 yıldır açılamayan yaz spor okulunda bu sene atletizm, futbol, basketbol, voleybol, güreş, judo, jimnastik, tenis, masa tenisi, bisiklet, okçuluk, kaleci, satranç, çocuk yogası ve çocuk platesi gibi 15 farklı branşta uzman antrenörler eşliğinde gerçekleşen eğitimlerin tamamı ücretsiz olarak verilmeye devam ediyor.

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