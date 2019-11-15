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Büyükçekmece'de yelken şöleni başlıyor

Türkiye Yelken Federasyonunun 2019 yılı Faaliyet Raporu’nda yer alan “TYF Türkiye Şampiyonası” yelken yarışları Büyükçekmece’de gerçekleştirilecek.

Türkiye Yelken Federasyonunun 2019 yılı Faaliyet Raporu'nda yer alan “TYF Türkiye Şampiyonası” yelken yarışları Büyükçekmece'de gerçekleştirilecek.


Büyükçekmece Yelken Kulübü ev sahipliğinde gerçekleştirilecek yelken yarışları 18 - 23 Kasım ve 25 - 30 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek. Yelken sporunu seven tüm vatandaşları şampiyonaya davet eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Türkiye Yelken Federasyonuna bizleri seçtiği için teşekkür ediyorum. Büyükçekmece su sporlarına uygun bir iklime ve denize sahip. Yelken yarışlarını heyecanla takip ediyoruz. Yarışlar iki farklı kategoride gerçekleştirilecek. Kıyasıya bir mücadele olacağı kesin. Sporda da öncü bir kent olmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.


Yarışma programı şöyle açıklandı:


"Optimist - Laser 4.7 - Laser Radial ve Laser Standard yarışları 18 - 23 Kasım tarihlerinde, 420 - 470 - RS:X - RS:One - Techno 293 ve Funboard Slalom yarışları ise 25 - 30 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek."

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