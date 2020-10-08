Büyükçekmece'deki kağıt toplayıcılarına saat düzenlemesi

Büyükçekmece'de kağıt toplayıcıların çalışma saati 07:00-19:00 olarak belirlendi.

Büyükçekmece Belediyesi ilçede faaliyet gösteren kağıt toplayıcılarının çalışma saatlerini saat 07:00 - 19:00 olarak belirledi. Belirlenen saatler dışında faaliyet gösteren kişilerin Büyükçekmece'de çalışmasına müsaade edilmeyecek. Ayrıca, ilçe sınırları dahilinde kağıt toplayıcısı olarak çalışacak kişilerin kimlik bilgileri güncellenerek emniyet müdürlüğü ile paylaşılacak. Belirlenen çalışma saatlerine uymayanların ise faaliyetleri sonlandırılacak.

Yasal işlem başlatıldı

Büyükçekmece'de son zamanlarda mazgal, logar kapağı, mezarlık kapısı ve araçların park yapmasını engellenmek amacıyla monte edilen babaların gece saatlerinde bazı kağıt toplayıcı ve hurdacılar tarafından sökülerek götürüldüğü tespit edildi. Bu kişilere yönelik yasal işlem başlatılırken Büyükçekmece Belediyesi bu alanlarda faaliyet gösterenler için çalışma saati düzenlemesi başlattı.