İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Büyükçekmece'deki kar örtüsü havadan görüntülendi

İstanbul’da etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen Büyükçekmece havadan görüntülendi.

İstanbul'da etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen Büyükçekmece havadan görüntülendi.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da dün itibariyle yoğun kar yağışının olacağına dair uyarılarda bulunmuştu. Yapılan uyarıların ardından dün akşamüzeri kar yağışı başladı. Yer yer yoğun olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde beyaz örtü oluştu. Büyükçekmece de yoğun kar yağışının etkisiyle beyaza bürünen ilçeler arasındaydı. Havanın aydınlanmasıyla birlikte kartpostallık görüntülerin oluştuğu Büyükçekmece, havadan görüntülendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.