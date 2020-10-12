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Büyükçekmece'deki okullar dezenfekte edilmeye devam ediyor

İlkokul ve okul öncesi sınıfı öğrencilerin okula başlamasının ardından ilçedeki tüm okulları dezenfekte eden Büyükçekmece Belediyesi Covid-19 tedbirlerine tüm hızıyla devam ediyor.


Bugün eğitim ve öğretim dönemine başlayan 2, 3, 4, 8 ve 12'inci sınıflar için de ilçedeki tüm okulları dezenfekte eden belediye ekipleri korona virüse taviz vermiyor.



Sınıf, tuvalet ve ortak kullanım alanları dezenfekte edildi


Hafta sonu ilçedeki okulları tek tek gezen belediye ekipleri okula yeni başlayacak öğrenciler için tüm sınıf, tuvalet, kütüphane ve ortak kullanım alanlarını dezenfekte etti. Yüz yüze eğitim alacak tüm öğrencilere başarılar dileyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Okullarımızı tek tek dezenfekte ettik. Velilerimizin gönlü rahat olsun. Tüm sınıflar, tuvaletler ve ortak kullanım alanları dezenfekte edildi. Büyükçekmece Belediyesi Covid - 19'a karşı tüm önlemlerini alıyor” ifadesini kullandı.

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