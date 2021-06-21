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Büyükçekmeceli babalara müzik dinletisi

Büyükçekmece Belediyesi, Babalar Günü kapsamında babalar için açık hava konseri düzenledi.


Büyükçekmeceli sanatçı ve müzisyenler tarafından verilen konserler Belediye Kent Meydanı, Tepecik Meydanı, Celaliye Meydanı ve Mimaroba Büyük Atatürk Parkı'nda gerçekleşti.



“Fedakar babalarımıza saygılarımı sunuyorum''


Sosyal mesafeye uygun olarak düzenlenen etkinlikte dans ve sahne performanslarını izlemeye gelen Büyükçekmeceliler keyifli bir hafta sonu ve unutulmaz bir Babalar Günü etkinliği yaşadı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, ailesi ve evlatları için her türlü fedakarlığı yapan babaların haklarının ödenemeyeceğini belirterek; “Eli öpülesi babalarımıza saygılarımı sunuyorum. Kendisinden önce evlatlarının mutluluğunu düşünen babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun. Tüm halkımıza sağlıklı günler diliyorum” ifadesini kullandı.

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