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Büyükçekmeceli çocuklar 'doğadan aldıklarını doğaya veriyor'

Çocukları çevre ve geri dönüşüm konusunda bilinçlendirmek için çalışmalar yapan Büyükçekmece Belediyesi bu kez minik çevrecileri kompost makinesiyle tanıştırdı.


“Atıktan Yeşile Dönüşüm Projesi” kapsamında minik çevrecilerle bir araya gelen Büyükçekmece Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri öğrencilere organik maddeler ve kompostlama işlemi konusunda bilgiler verdi.


“Geleceğimize sahip çıkacak nesiller yetiştiriyoruz”


Çevre temizliği ve geri dönüşüm konularının küçük yaşlardan itibaren çocuklara öğretilmesi gerektiğini belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz ilçedeki okulları gezerek çocuklarımızı kompost makineleriyle tanıştırıyor. Kompost nedir? Faydaları nelerdir? bunları çocuklarımıza anlatıyoruz. Küçük yaşlardan itibaren bu bilgileri öğrenmeleri bilinçli bireyler yetiştirme açısından önem teşkil ediyor. Büyükçekmeceli çocuklar çevre bilinciyle büyüdüler. Geleceğimize sahip çıkacak nesiller yetiştiriyoruz” dedi.


Kompost işlemini uyguladılar


Meyve, sebze, yemek ve bitki atıklarının makine içerisinde parçalanarak doğal yollarla çürümesi işlemine verilen isim olan kompostlama işlemi sonucunda elde edilen ürün toprağa karıştırıldığında hem bitkiler kimyasal maddelerden zarar görmüyor hem de kuru toprakların su kapasitesi artıyor.


Minik çevreciler Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından bilgilendirildikten sonra kompost işlemini uygulamalı olarak yapmanın keyfini sürdü.

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