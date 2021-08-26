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Büyükçekmeceli çocukların tenis turnuvası nefesleri kesti

Büyükçekmece Belediyesince 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında 7-14 yaş arası çocuklar için “Zafer Kupası” tenis turnuvası düzenlendi.

Coşku ve heyecanla yarışan sporcuların tenis turnuvasına Büyükçekmeceli aileler büyük ilgi gösterdi.


Büyükçekmece Belediyesince 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında 7-14 yaş arası çocuklar için düzenlediği “Zafer Kupası” tenis turnuvası büyük ilgi gördü. Zaman zaman büyük çekişme içinde geçen turnuvaya 8 kategoride toplamda 150 tenisçi katıldı.



Madalya ve katılım belgeleri takdim edildi


Covid-19 tedbirleri kapsamında düzenlenen tenis turnuvasının ödül töreninde Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin, Belediye Başkan Yardımcısı Adem Yazır, Büyükçekmece Meclis Üyeleri Fatih Çınar, Eren Savaş, Murat Erçağ ve Nevzat Sezen dereceye giren ve katılım sağlayan sporculara madalya ve katılım belgesi takdim ettiler.


Törende bir konuşma yapan Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin, turnuvaya katılan tüm sporcuları kutlayarak, 30 Ağustos Zafer Bayramlarını kutladı.

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