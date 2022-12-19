Büyükçekmeceli göçmenler ülkelerinin yöresel lezzetlerini tanıttı

Büyükçekmece Belediyesi'nin Dünya Göçmenler Günü'nde düzenlediği 'Benim Ülkemin Lezzetleri' isimli etkinlikte göçmen vatandaşlar bir araya geldi.

Mimaroba Halide Edip Adıvar Eğitim ve Sosyal Tesisleri Mutfak Akademisi'nde kendi ülkelerine ait yemekleri hazırlayan göçmen vatandaşlar yöresel lezzetlerini tanıttı. Dünya Göçmenler Günü nedeniyle düzenlenen 'Benim Ülkemin Lezzetleri' isimli etkinlikte birbirinden lezzetli yemekler hazırlandı. Türkiye, Romanya, ABD, Irak, Afganistan, Filistin, Türkmenistan'a ait lezzetleri tanıtan göçmen vatandaşlara Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün adına Büyükçekmece Belediyesi Koordinatörü Gürhan Ozanoğlu ve Büyükçekmece Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Nazan Karagözoğlu tarafından teşekkür belgesi ve çiçek takdim edildi.