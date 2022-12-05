Büyükçekmeceli judocular ilk sınavlarını başarı ile tamamladı

Büyükçekmece Belediyesi Spor Kulübü'nde yeni açılan judo branşına çocuklar ve gençler yoğun ilgi gösteriyor. Judo Antrenörü Ayşegül Şimşekçakan tarafından geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen kuşak sınavında başarılı olan judoculara başarı belgeleri takdim edildi.

Sınava katılım ve tebrik belgeleri dağıtıldı

Büyükçekmece Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde çalışmalarını aralıksız sürdüren judocuların lisanslamaları yapıldı. Antrenör Ayşegül Şimşekçakan tarafından yapılan ilk kuşak sınavlarına giren judocular Beyaz Üstü Sarı Kemere yükseldi. Sınavda başarı elde eden judoculara sınava katılım ve tebrik belgeleri dağıtıldı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, kuşak sınavına katılan ve başarı elde den judocuları kutladı.