Büyükçekmeceli minikler kış partisinde doyasıya eğlendi

Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi Kurslarına katılan anneler ve çocukları için hizmet veren Çocuk Oyun Kütüphanesi çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Anneleri dersteyken belediye eğitmenleriyle birlikte Çocuk Oyun Kütüphanelerinde vakit geçiren minikler, kar özlemini sanat merkezlerinde yapılan kış partisiyle giderdi. Karton ve mukavvalardan kardan adam yapan minikler, atkı ve berelerini takarak kar spreyinin altında oyunlar oynadı. Kış partisinde oyunlar oynayarak keyifli dakikalar geçiren çocuklar Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'e teşekkürlerini iletti.