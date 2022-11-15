Büyükçekmeceli miniklere kitap sevgisi aşılanıyor

Büyükçekmece'de “Dünya Çocuk Kitapları Haftası” çerçevesinde düzenlediği etkinliklerle çocukları kitaplarla bir araya getiriyor.

Büyükçekmece Belediyesi “Dünya Çocuk Kitapları Haftası” çerçevesinde düzenlediği etkinliklerle çocukları kitaplarla bir araya getiriyor. İlçenin her bölgesinde düzenlenen 'Çocuk ve Kitap' isimli etkinliklere çocukların ve ailelerin katılımı yoğun olurken çocuklar da eğlenerek öğrenme şansı yakalıyor. Büyükçekmece Belediyesi Dünya Çocuk Kitapları Haftası'nda çocukları birbirinden güzel kitaplarla tanıştırıp onlara kitap sevgisini aşılıyor. Etkinlikler çerçevesinde çocuklar kitapların önemi ve kütüphaneler hakkında bilgi alırken boyama yaparak, dans ederek ve oyunlar oynayarak keyifli vakit geçirdiler. Etkinlik sonunda katılım sağlayan çocuklara Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün adına kitap hediye edildi.