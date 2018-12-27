Büyükçekmeceli şampiyon okçular 41 madalya 9 kupa kazandı

2018 yılını Spor ve Gençlik yılı ilan eden Büyükçekmece Belediyesi, kültür ve sanatta olduğu kadar spor alanında büyük başarılara imza attı. 25 kadın 41 erkek sporcudan oluşan okçuluk takımı, ulusal ve uluslararası alanda katıldığı her müsabakadan başarıyla dönerek Büyükçekmecelileri gururlandırdı.

Hasan Akgün: “Sporcularımızı ve eğitmenlerimizi tebrik ediyoruz”

Okçuluk takımıyla gurur duyduğunu belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Büyükçekmece Belediyesi Spor Akademisi özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz tarafından çok büyük ilgi görüyor. Kendi branşında uzman antrenörlerimiz spora ilgi duyan çocuklarımızı en iyi şekilde geleceğe hazırlıyor. Okçuluk takımımız bu yıl 41 madalya ve 9 kupa kazanarak tüm Büyükçekmece'nin gururu oldu. Sporcularımızı ve eğitmenlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.