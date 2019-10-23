Büyükçekmeceli vatandaşlar deprem konusunda bilinçlendirildi

Büyükçekmece Belediyesi ve Özel Hür Havacılık Okulu'nun düzenlediği Deprem Konferansı'nda vatandaşların depremle ilgili soruları yanıt buldu.

Büyükçekmece Belediyesi Sivil Savunma Müdürü Cengiz Topel Yaylacı'nın konuşmacı olduğu konferansta öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar deprem anı ve sonrası hakkında bilgilendirildi. Yaylacı, katılımcılara doğal afet anında alınması gereken önlemleri anlattıktan sonra “Deprem Öncesi, Sırası ve Sonrasında Hareket Tarzları” konusunda bilgi verdi. Katılımcılar, konferansın ardından merak ettiği tüm soruları konuşmacılara sordu.