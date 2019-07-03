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Büyükçekmeceliler geri dönüşüm için mobil uygulama kullanıyor

Büyükçekmece Belediyesi vatandaşların hayatını kolaylaştıracak hizmetler sunmaya devam ediyor.


Büyükçekmece Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün ortak projesi olan “Geri Dönüşüm Noktaları Cepte” uygulaması vatandaşlara sanal ortamda geri dönüşüm hizmeti veriyor. Büyükçekmeceliler artık “Geri Dönüşüm Noktaları Cepte” uygulamasını akıllı telefonlarına indirerek kendilerine en yakın geri dönüşüm noktasını öğrenme imkanı buluyor.



Vatandaşlar kendilerine en yakın geri dönüşüm noktasını buluyor


Ambalaj, tekstil, cam, pil, bitkisel yağ ve elektronik atıklarını geri dönüşüme atan çevre dostu vatandaşlar artık telefonlarındaki uygulama sayesinde kendilerine en yakın geri dönüşüm noktasını buluyor.


Telefon ve tabletlerde konum kullanarak vatandaşların kendilerine en yakın geri dönüşüm noktasını hızlı ve kolay bir şekilde bulabileceklerini söyleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Çevre ve geri dönüşüme katkıda bulunmak için hizmete sunduğumuz bu uygulama sayesinde vatandaşlarımız kendilerine en yakın geri dönüşüm noktasını buluyor. Geri dönüşüm bilincinin arttırılması ve çocuklarımıza temiz bir gelecek sunma açısından son derece önemli bir uygulamadır. Vatandaşlarımız uygulama içerisinde yer alan belediyemizin çağrı merkezine ulaşarak bilgi alma imkanı da bulabiliyor. Daha temiz ve sağlıklı bir gelecek için geri dönüşüme katkı sağlamakta fayda var” dedi.

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