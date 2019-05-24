Büyükçekmeceliler hem kitap okudu hem de müzik dinledi

Büyükçekmece Belediye Meclisi kararı doğrultusunda 2019'un “Okuma Yılı” ilan edildiği Büyükçekmece'de çeşitli okuma etkinlikleri düzenlenmeye devam ediyor.

Kitap okumayı seven, okumak için kendisine zaman oluşturmak isteyen tüm Büyükçekmeceliler, Mimaroba'da hizmet veren Zülfü Livaneli Kültür, Eğitim ve Sanat Merkezi'nde bir araya gelerek müzik eşliğinde kitap okumanın keyfini sürdü. 7'den 70'e tüm kitapseverlerin buluştuğu etkinlikte vatandaşlar kitaplarını okuyarak günlük hayatın stresinden uzaklaşmanın yanı sıra müzik dinleyerek de zihinlerini açtı.

“Hayatın yoğunluğundan uzaklaşmak isteyenleri bekliyoruz”

Tüm Büyükçekmecelileri kitap okuma etkinliklerine davet eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, "Her gün mutlaka kitap okurum. Günün yorgunluğunu atıp, kafa dağıtmak istediğim anlarda kitaplarıma sarılırım. Özellikle çocuklarımızın hayal gücünü geliştirip, bilgi ve fikir sahibi olma konusunda kitap okumak büyük önem teşkil ediyor. Okudukları her kitapta kendilerini biraz daha keşfedeceklerdir. Hayatın yoğunluğundan uzaklaşmak isteyen herkesi bekliyoruz” dedi.