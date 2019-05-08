Büyükçekmeceliler iftar sofrasında bir araya geldi

Hasan Akgün, 11 ayın sultanı Ramazan'ın bereketini ve güzelliklerini Büyükçekmece ailesi ile birlikte paylaşıyor.

Büyükçekmece Belediyesinin her yıl geleneksel olarak düzenlediği mahalle iftarları bu yıl da binlerce kişiyi iftar sofralarında birleştiriyor. Kuba Camii avlusunda gerçekleştirilen bu yılki ilk mahalle iftarına yaklaşık 4 bin kişi katıldı.

“Ramazanın ruhu paylaştıkça güzel”

Ramazan ayının ilk mahalle iftarında Fatih Mahallesi sakinleri ile Kuba Camii'nde bir araya gelen Başkan Akgün, “Yüreğimizde yeter ki sevgi olsun. Allah hepimize böyle bir arada huzur içerisinde sofralar nasip etsin. Ramazanın ruhu paylaştıkça güzel. Büyük Büyükçekmece ailemle birlikte iftar sofralarında bir araya gelmek benim için büyük mutluluk. Allah bu mübarek Ramazan ayında sizlere sağlık, mutluluk ve huzur versin. Allah gelecek yıl Ramazan ayında da bizleri yine bir araya getirmeyi nasip etsin” ifadesini kullandı.

Orucunu vatandaşlarla birlikte açan Başkan Akgün, mahalle iftarındaki masaları tek tek gezerek vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.