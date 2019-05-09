Büyükçekmeceliler “Sağlıklı Yaşam İçin Pilates” seminerinde buluştu

Profesyonel spor eğitimin yanı sıra sağlıklı yaşam için de farklı spor etkinlikleri düzenleyen Büyükçekmece Belediyesi, “Sağlıklı Yaşam İçin Pilates” seminerinde Gözde Biber'i Büyükçekmeceliler ile buluşturdu.

Uygulamalı olarak pilates yaptılar

Büyükçekmece Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Sağlıklı Yaşam İçin Pilates” semineri sportif vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Gözde Biber'in konuşmacı olduğu seminerde pilatesin sağlıklı yaşam üzerindeki etkileri konuşularak vatandaşlarla birlikte uygulamalı olarak çeşitli pilates hareketleri yapıldı. Uygulama pilates eğitiminin yanı sıra katılımcıların sorularını da yanıtlayan Gözde Biber, sağlıklı yaşam ve sağlıklı beslenme konusunda da bilgiler aktardı.