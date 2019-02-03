Büyükçekmece'nin 100'üncü yılına 100 proje

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, 31 Mart seçimleri öncesi Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel hazırlanan 100 projeyi Büyükçekmece halkına tanıttı. Programa CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu da katıldı.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, 31 Mart seçimleri öncesi Cumhuriyet'in 100'üncü yılı anısına özel 100 projesinin sunumunu gerçekleştirdi. Proje tanıtım programına CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve beraberindeki siyasetçiler katıldı. Proje tanıtım programında 100 projenin tanıtımı yapıldı. Yeşil alanından sosyal tesislerine kadar pek çok proje vatandaşlara tanıtıldı. Konuşmaların ardından hatıra fotoğrafı çektirilirken, Başkan Akgün'ün 103 yaşındaki annesi de tanıtım toplantısına gelerek hatıra fotoğrafında yer aldı.

“Hep birlikte üretmenin ne kadar güzel olduğunu tüm İstanbul'a hissettireceğiz”

İstanbul'da başarılı olacaklarını belirten CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, “Bize bir vazife yüklendi. Hem şahsıma hem İstanbul'daki 39 belediye başkan adayımıza. Dolayısıyla siyasi anlayışımızla hep birlikte İstanbul'un bu adil olmayan görüntüsünü tersine çevireceğiz. Göreceksiniz ki bunu başaracağız. Hiç zor değil. İstanbul'un kaynağı var. İstanbul'un üretecek insanı da var. 16 milyon zengin bir insan kaynağı da var. Hep birlikte üretmenin ne kadar güzel olduğunu tüm İstanbul'a hissettireceğiz” dedi.

“Belediyecilik insan hayatını kolaylaştırma sanatıdır”

Projelerinde yeşili koruyacaklarını dile getiren Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün ise, “Bütün belediyecilik hayatımda milletimize, bulunduğumuz şehrimize hizmet edebildiysek, başarılı olabildiysek bunda en büyük destek tabii ki halkımızdır. Belediyecilik insan hayatını kolaylaştırma sanatıdır. Belediyecilik, insanları mutlu etme sanatıdır. Belediyecilik canlıları mutlu etme sanatıdır. Bugüne kadar yaptığımız hizmetlerle şehrimizi her konuda öncü şehir yaptık. 31 Mart 2019 sonrası ancak bu projelerimizin bir kısmını başlattık. İstanbul'da ısrarla aranan her şey gösterilen sunumda vardı. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi yatay yapılaşma. Yatay yapılaşma sonucu Büyükçekmece'de kişi başına 123 metrekare yeşil alan var. Koruyacağız ve sonuna kadar yaşatacağız” diye konuştu.