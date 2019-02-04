İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Büyükçekmece'nin 4 mevsimi fotoğraflandı

Büyükçekmece Fotoğraf Derneği (BÜFOD) üyelerinin birbirinden başarılı ve göz alıcı fotoğraf çalışmalarının sergilendiği “4 Mevsim Büyükçekmece Fotoğraf Sergisi” sanatseverlerle buluştu.


BÜFOD üyeleri tarafından Büyükçekmece'nin dört mevsiminin fotoğraflandığı sergi hayran bıraktı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ü temsilen sergi açılışını Belediye Başkan Danışmanı Reşit Oral ve Belediye Başkan Yardımcısı Adem Yazır katıldı.



"Büyükçekmece'yi tanıtma açısından faydalı bir sergi”


Tüm BÜFOD üyelerini tebrik eden Belediye Başkan Yardımcısı Adem Yazır, “Büyükçekmece'nin dört mevsimi de o kadar güzel fotoğraflanmış ki sergiyi gezerken çok keyif aldım. Fotoğrafçılarımızı tebrik ediyorum. Büyükçekmece'yi tanıtma açısından çok faydalı bir sergi olmuş. Güzel Büyükçekmecemizin dört mevsimde de ne kadar güzel bir ilçe olduğunu açık bir şekilde gözler önüne sermişsiniz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.


Fotoğraf sanatçılarının objektiflerinden yansıyan muazzam çalışmalar Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi'nde 6 Şubat'a kadar sergilenecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.