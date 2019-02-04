Büyükçekmece'nin 4 mevsimi fotoğraflandı

BÜFOD üyeleri tarafından Büyükçekmece'nin dört mevsiminin fotoğraflandığı sergi hayran bıraktı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ü temsilen sergi açılışını Belediye Başkan Danışmanı Reşit Oral ve Belediye Başkan Yardımcısı Adem Yazır katıldı.

"Büyükçekmece'yi tanıtma açısından faydalı bir sergi”

Tüm BÜFOD üyelerini tebrik eden Belediye Başkan Yardımcısı Adem Yazır, “Büyükçekmece'nin dört mevsimi de o kadar güzel fotoğraflanmış ki sergiyi gezerken çok keyif aldım. Fotoğrafçılarımızı tebrik ediyorum. Büyükçekmece'yi tanıtma açısından çok faydalı bir sergi olmuş. Güzel Büyükçekmecemizin dört mevsimde de ne kadar güzel bir ilçe olduğunu açık bir şekilde gözler önüne sermişsiniz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Fotoğraf sanatçılarının objektiflerinden yansıyan muazzam çalışmalar Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi'nde 6 Şubat'a kadar sergilenecek.