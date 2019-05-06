Büyükçekmece'nin minik yetenekleri yılsonu gösterileriyle nefesleri kesti

Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi Bale ve Modern Dansları Yılsonu Mezuniyet Gösterilerine ilgi yoğundu.

Ailelerin mutluluk gözyaşı

Bale ve Modern Dans Eğitmenleri Ahu Aktay ve Süreyya Adiloğlu'nun bir yıl boyunca büyük bir disiplin ve istikrarla eğitim verdiği bale ve modern dans öğrencilerinin Atatürk Kültür Merkezi Bedia Muvahhit Gösteri Salonu'nda sergiledikleri performans büyük beğeni topladı. Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi'nde eğitim alan minik yeteneklerin aileleri çocukların yılsonu mezuniyet gösterilerini izlerken mutluluktan sevinç gözyaşına boğuldu.

“Kültür, sanat ve eğitimde öncüyüz”

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ü temsilen programa katılan Belediye Başkan Yardımcısı Başak Sancar, “Biz Büyükçekmece Belediyesi olarak Halk Akademisi'nde kültür, sanat ve eğitim alanlarında gerçekten öncü olduğumuzu düşünüyoruz. Bu akşam bu sahnede çocukların göstermiş olduğu performanslar bence bunun en güzel örneğidir. Çocuklar, gençler hepinizi tek tek tebrik ediyorum. Sizlerle gurur duyuyoruz. Çocukları bu şekilde görünce yapmış olduğunuz işin çok doğru olduğunu ve doğru noktaya temas ettiğinizi düşünüyorum. Tüm öğrencilerimizi, çocuklarımızı ve değerli Ahu hocama teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadesini kullandı.