Büyükçekmece'nin parklarında “Hayat Var” etkinliği

Büyük Atatürk Parkı'nda düzenlenen “Parkta Hayat Var” etkinliğinde bir araya gelen vatandaşlar yeşilin ve doğanın keyfini müzik dinleyerek çıkarttı. Çimlerin üzerindeki puflara oturarak açık havada müzik dinleyen vatandaşlar şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederek günlük yaşamın stresinden uzaklaştı.

“Türkiye'nin en iyi ilçesiyiz”

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ü temsilen etkinliğe katılan Belediye Başkan Danışmanı Tarihçi - Yazar Sacide Bolcan “Büyükçekmeceliler kültür ve sanat aşkıyla dolup taşıyor. Hepimizin bildiği gibi müzik ruhun gıdasıdır. Bu güzel Haziran ayında doğayla buluşup müzik dinlemek gerçekten çok keyifli oldu. Parklarımız ve yeşil alanımızla Türkiye'nin en iyi ilçesiyiz. Bu tür etkinlikleri rahatça yapabiliyor olmamız bunu gösteriyor. Çok güzel bir etkinlik olmuş. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.