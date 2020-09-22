Büyükçemece'de riskli binaların dönüşümleri devam ediyor

Büyükçekmece Tepecik’te bulunan 4 adet riskli binanın daha yıkımı gerçekleştirildi.
Büyükçekmece Tepecik'te bulunan 4 adet riskli binanın daha yıkımı gerçekleştirildi.
Beklenen büyük Marmara Depremi öncesinde Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Büyükçekmece Belediyesi katkılarıyla Tepecik'te bugün 13 bağımsız bölümden oluşan 4 adet yapının yıkımı gerçekleştirildi. Yıkım çalışmalarını Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün yerinde inceleyerek görevlilerden bilgiler aldı.