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Büyükelçi Bolboceanu'u: “SANKON sayesinde Türkiye ile ilişkilerimizin artacağına inanıyorum”

Moldova Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Igor Bolboceanu’u, Türkiye ile Moldova arasında her alandaki iş birliği olduğunu hatırlatarak bunun SANKON sayesinde daha fazla artacağına inandığını söyledi.

Moldova Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Igor Bolboceanu'u, Türkiye ile Moldova arasında her alandaki iş birliği olduğunu hatırlatarak bunun SANKON sayesinde daha fazla artacağına inandığını söyledi.


Sanayici İş Kadınları ve İs Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkan Ferudun Cevahiroglu, büyükelçilik ziyaretlerine Moldova Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ile devam etti. Gerçekleşen ziyarette Başkan Cevahiroglu öncülüğünde ki heyeti Büyükelçi Bolboceanu'u karşıladı.


Ziyarette konuşan Başkan Cevahiroglu, Türkiye ile Moldova arasında ekonomik ve ticari ilişkilere değinerek ilişkilerin daha fazla güçlenmesi için SANKON yönetim ne gerekiyorsa yapacaklarını ifade etti.


Ziyarette söz alan Büyükelçi Bolboceanu'u ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Moldova ile Türkiye arasında her alanda çok iyi ilişkiler olduğuna dikkat çekerek, SANKON'un girişimleri ile bu ilişkilerin daha iyi noktalara geleceğine inandığını kaydetti.


Ziyarette Moldova Ankara Büyükelçiliği Ticaret ve Ekonomi Müstesari Corina Prigorschi ile SANKOn sektör danışmaları da hazır bulundu.

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