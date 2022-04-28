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Büyükler Avrupa Judo Şampiyonası heyecanı başlıyor

Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da yarın başlayacak ve 1 Mayıs tarihinde sona erecek Büyükler Avrupa Judo Şampiyonası’nda Türkiye’yi 8 kadın ve 7 erkek judocu ile temsil edecek.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da yarın başlayacak ve 1 Mayıs tarihinde sona erecek Büyükler Avrupa Judo Şampiyonası'nda Türkiye'yi 8 kadın ve 7 erkek judocu ile temsil edecek.


Büyükler Avrupa Judo Şampiyonası yarın Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da başlayacak. Türkiye bu organizasyonda 8 kadın ve 7 erkek judocu ile tatamide madalya mücadelesi yapacak. 40 ülkeden 154'ü kadın ve 207'si erkek judokanın kayıt yaptırdığı şampiyonada ay-yıldızlı judogileri giyecek sporcuların maç programı şöyle:



Yarın


Kadınlar: 48 Kiloda Sıla Ersin, Merve Azak, 57 Kiloda Hasret Bozkurt


Erkekler: 60 Kiloda Mihraç Akkuş,66 Kiloda Ejder Toktay



30 Nisan Cumartesi


Kadınlar: 63 Kiloda Ayten Yeksan, 70 Kiloda Minel Akdeniz, Fidan Ögel


Erkekler: 73 Kiloda Umalt Demirel, 81 Kiloda Vedat Albayrak



1 Mayıs Pazar


Kadınlar: 78 Kiloda Hilal Öztürk, Sebile Akbulut


Erkekler: 90 Kiloda Mihael Zgank, Ömer Kemal Aydın, +100 Kiloda Munir Ertuğ

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