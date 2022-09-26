Büyükler, Kidzania'da çocukların dünyasına yolculuk yaptı

Gelenekselleşen ‘Büyüklere KidZania' etkinliği, 6'ncı kez gerçekleştirildi. Gece boyunca hayallerindeki meslekleri deneyimleyen yetişkinler, aynı zamanda keyifli atölyeler, konser ve etkinliklerle doyasıya eğlendi.

Çocuklara gerçek hayatın yansımasını sunarak hayallerindeki meslekleri deneyimleme imkânı veren Çocuklar Ülkesi KidZania, geleneksel hale gelen ‘Büyüklere KidZania' etkinliği ile sadece bir geceliğine kapılarını tekrar büyüklere açtı. Yüzlerce yetişkin misafirin katıldığı ve eğlencenin doruğa ulaştığı gecede, büyükler meslek deneyimleme aktivitelerinin yanı sıra bu geceye özel atölye, konser ve sürpriz etkinliklerle bir gece de olsa çocukların dünyasını keşfe çıktı.

Etkinlik renkli görüntülere sahne oldu

67 mesleki aktivitenin yetişkinlerin deneyimine sunulduğu etkinliğe katılanlar, Çocuklar Ülkesi Şehir Meydanı'nda sürprizlerle dolu büyük hediye çekilişinden konsere, özel aktivitelerden lezzetli ikramlara kadar çocuk olmanın tadına vardıkları birçok alternatif ile eğlence dolu bir akşam geçirdi. Diskoda 90'lar konseptli parti ile geçmişe keyifli bir dönüş yapan yetişkinler, moda evindeki kostüm partisinde hem masal karakteri hem de meslek gruplarını içeren birbirinden şık kostümlerle parti yapıp anı fotoğrafı çektirdi. Çeşitli oyunların ve dansların da düzenlendiği geceye Gizem Gündoğdu ve ekibi canlı performanslarıyla katılırken, Erbulak Evi Sahne Gösterisi de gecenin önemli etkinliklerinden biri oldu.

Sivil Toplum Kuruluşları iş birlikleriyle çocuklar ağırlanacak

Çocuklar Ülkesi, “Daha iyi bir dünya için kocaman bir kalbim var” kurumsal sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Büyüklere KidZania etkinliğine katılan misafirleri için bir sürpriz hazırladı. Etkinliğe katılan toplam misafir sayısı kadar çocuk; Sosyal Ben Vakfı, TEGV ve Tohum Otizm Vakfı ile yapılan iş birliğiyle 800 çocuk Çocuklar Ülkesi'nde ücretsiz ağırlanacak.

Bir yetişkinin Çocuklar Ülkesi'ne yanında çocuk olmadan girebileceği tek zamanın Büyüklere KidZania akşamı olduğunu vurgulayan KidZania İstanbul CEO'su Ebru Timur, “Çocuklar Ülkesi 10 bin metrekarelik alanda faaliyet gösteren, çocuklu ailelere özel ve çocukların yönettiği bir şehir. Çocuklar Ülkesi bir geceliğine çocuklardan ödünç alıp yetişkinlerin deneyimine açtığımız ‘Büyüklere KidZania' etkinliğimizi 6'ncı kez gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu akşamın bizim için bir diğer anlamı da ‘Daha iyi bir dünya için kocaman bir kalbim var' kurumsal sosyal sorumluluk projemize misafirlerimiz sayesinde yaptığımız katkımız. Burada bulunan misafirlerimizin toplam sayısı kadar çocuğumuzu; Sosyal Ben Vakfı, TEGV ve Tohum Otizm Vakfı ile yaptığımız iş birlikleriyle önümüzdeki dönemde KidZania'da misafir edeceğiz. Bu akşam burada bizimle olduğunuz ve kalbimizi daha fazla çocuğa açmamıza vesile olduğunuz için çok teşekkür ediyorum” dedi.