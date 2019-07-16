Hüseyin Kami Büyüközer, “15 Temmuz'u unutmadık, unutmayacağız” dedi.

Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği (GİMDES) Başkanı Dr. Hüseyin Kami Büyüközer, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü ile ilgili yazılı bir açıklamada bulundu. Kuran-ı Kerim'den ayetlere açıklamalarında yer vererek başlayan Büyüközer, “Onlar hileye başvurdular, Allah da onların tuzağını boşa çıkardı. Allah hileleri boşa çıkaranların en hayırlısıdır. Ülkemiz üzerinde bir hançer gibi sallandırılan darbe ve darbecileri milletimiz 15 Temmuz gecesi bir daha çıkmamak üzere yerin derinliklerine gömmüştür. Üç yıl geçmesine rağmen darbe girişimi planlayanları, sözde askerlerini, figüranlarını o günden itibaren kesinlikle unutmadık, unutmayacağız. Böyle bir hareketin bir daha oluşmaması için milletçe çaba gösterdik. Göstermeye devam edeceğiz” dedi.

“Milletin silahı ile milleti yok etmeye çalıştılar”

Büyüközer açıklamalarına şu ifadelerle devam etti: “Türkiye'miz 15 Temmuz'da korkunç bir kabus yaşadı. T.C. nüfus cüzdanını taşıyan ve kendi görevlendirdiği insanlar tarafından bulundukları devlet kurumlarından gasp ettikleri milletin silahı ile, milletin uçağı ile, milletin helikopteri ile, milletin tankı ile topyekûn bir milleti yok etmeye çalıştılar. Ama Allah onlara bu fırsatı vermedi. En ince teferruatına kadar hazırladıkları ihanet bombası ellerinde patladı. Bu gün, dış düşman güçlerin emri ile, Vatana, millete ve devlete karşı, haince bir darbe girişiminde bulunanları bir kez daha lanetliyoruz. FETÖ terör örgütünün saldırı, hile ve tuzaklarına karşı destani bir direnişle karşı duran milletimizi ve milletin yanında yer alan kahramanlarımızı tebrik ediyoruz. Bu onurlu mücadelede yer alanları şükranla yad ediyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık ve esenlikler diliyoruz.”

“FETÖ çetesi hain ve hırsız bir çetedir”

Büyüközer açıklamasında şunları belirtti:

“15 Temmuz hain darbe girişimini tüm imkânları ile bertaraf eden Türkiye, bugün daha da güçlenmiş ve tüm dünya mazlumlarına umut olmuştur. Milletçe yeniden var olmanın bir sembolü olan “15 Temmuz”, hem milli birlik ve beraberliğimizin hem de milli dirilişimizin yıl dönümüdür. Bu muhteşem günün üçüncü yıl dönümünü idrak ediyoruz. Daha aydınlık günler için birlik ve beraberlik içinde, 15 Temmuz ruhunu gelecek nesillere aktarmalıyız.

Adaleti elden bırakmamalıyız

Biz, imanımızı, birlik ve beraberliğimizi, huzur ve kardeşliğimizi hedef alan ‘FETÖ'cülük' ile mücadelede dikkatli olmalıyız. FETÖ'cülük bir kalıptır. Bu kalıbı iyi tanımalıyız. Bu kalıp kime uyuyorsa ona 'FETÖ'cü' diyeceğiz. Bu kalıp; yalan, talan, iftira ve amacına ulaşmak için her şeyi meşru görmektir. İnsanların kabahatlerini tespit edip şantaj olarak kullanmaktır, soru çalmaktır. İnanmadığı gibi görünmek, hak etmediği bir makama gelmek için her yola başvurmaktır. Müptezel davası için namusunu, milletini, vatanını satabilmektir. FETÖ'cülerin Türkiye'yi ne hale soktuğu üç yıldır herkes tarafından görülmektedir. Bütün bu süreçlerin muhasebesini iyi yapmaz ve 15 Temmuz'u hafife alırsak benzer kalkışmaların önünü alamayız. 15 Temmuz'u ciddiye almalıyız" gerekçesiyle haklı ile haksızın, zalim ile mazlumun aynı kefeye konmaması için de adaleti elden bırakmamalıyız.”