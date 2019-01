Büyüközer'den yılbaşı açıklaması

Hüseyin Kâmi Büyüközer, GİMDES ve DHV olarak yılbaşı kutlamalarına karşı olduklarını söyledi.

Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği (GİMDES) ve Dünya Helal Vakfı (DHV) Başkanı Dr. Hüseyin Kâmi Büyüközer, yaptığı yazılı açıklamada, “GİMDES ve DHV olarak yılbaşı kutlamalarına karşı olduklarını belirterek yılbaşında yapılan kutlamalar inanç, ibadet, ahlak, kültür, içtimaî ve iktisadî hayatımızla ilgili çeşitli zararlara sebep olmaktadır” dedi.

Büyüközer, bu tür kutlamaların imanı zedelediğini söyleyerek, “İslam dininde yabancılara özenmek, onların hal ve hareketlerini, tavır ve davranışlarını benimsemek, onları üstün görmek ve dost edinmek anlamına geleceği için bu gece yapılacak kutlamalar ve beraberinde şans oyunları asla hoş karşılanamaz, tasvib edilemez. Allah (c.c.) bir ayette şöyle buyurmuştur: “Müminler, müminleri bırakıp da kâfirleri dost edinmesin. Kim bunu yaparsa, artık onun Allah nezdinde hiçbir değeri yoktur” ifadelerine yer verdi.

“Ayetlerin inkâr edildiği ortamlardan uzak durun”

Ayetlerden alıntılar yapan Büyüközer, “Bir başka ayette de şöyle buyurmaktadır: Müminleri bırakıp da kâfirleri dost edinenler, onların yanında izzet (güç ve şeref) mi arıyorlar? Bilsinler ki bütün izzet yalnızca Allah'a aittir. O (Allah), Kitap'ta size şöyle indirmiştir ki: Allah'ın âyetlerinin inkâr edildiğini yahut onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman, onlar bundan başka bir söze dalıncaya kadar kâfirlerle beraber oturmayın; yoksa siz de onlar gibi olursunuz. Bir hadis-i şerifte ise Peygamberimiz (sav) şöyle buyuruyor:“Karışı karışına, arşını arşınına sizden öncekilerin yollarına uyacaksınız. Hatta onlar bir keler deliğinden girse, siz de gireceksiniz” buyurmuş, Sahabe-i Kiramın “Yahudiler ve Hristiyanlar mı ey Allah'ın Resulü?” tarzındaki sorusu üzerine “Onlar değilse ya kim?” dedi.

“Kutlamalardan uzak olmak gerekir”

Helal ve tayyib hayat sistemini tehlikeye sokabilecek böyle bir kutlamadan uzak olmak gerektiğini belirten Büyüközer, “Netice olarak şunu söyleyebiliriz ki, miladî yılbaşını kutlama kasdı ile bir eylem yapan ya da yapılmasına vesile olan bir Müslüman pek çok fukahanın kitaplarında belirtildiği gibi eğer “o eyleminde tazim maksadını taşıyorsa -Allah'a sığınırız- küfre düşer”. Yok eğer tazim kastı yoksa, en hafifinden, harama düşmüştür, günahkardır. Helal ve tayyib hayat sistemimizi tehlikeye sokabilecek böyle bir kutlamadan uzak olmalıyız” İfadelerini kullandı.

“Kötülüklere alkış tutmak ve bizzat katılmak imanın hangi noktasıdır?”

Büyüközer son olarak şu sözlere yer verdi: “Hadislerde bildirildiğine göre de gördüğümüz kötülükleri elimizle ve dilimizle engellemeliyiz.Engelleyemesek de hiç olmazsa kalbimizden buğz etmeliyiz.Son şık imanın en zayıf noktası olduğu bildirilmektedir. Kalbinden nefret duyup bir şey yapmamak veya yapamamak imanın en zayıf noktası iken acaba kötülüklere alkış tutmak ve bizzat katılmak imanın hangi noktasıdır? Gayr-i Müslim kültürlere özenmek, sürekli onlar gibi olmaya çalışmak her an bizi kendi kimlik ve kültürümüzden uzaklaştırmıştır. Rotamızı bir an evvel değiştirmezsek İslam toplumunun dejenerasyonu devam edecektir ve korkarım bir gün İslam ayaklarımızın altından kayıp gidecektir.”