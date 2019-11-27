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“Büyüksün Cuma” kampanyası başladı

Beklenen gün geldi.

Tüm alışveriş platformları Efsane Cuma'ya özel kampanyalarını başlattı. Giyim sektörünün önemli markalarından D'S Damat da şıklığı ve konforu bir arada isteyenlere özel “Büyüksün Cuma” kampanyasını başlattı.


Kampanya ile 3 ve üzeri ürün alış verişlerinde net yüzde 60 indirim fırsatı, 27-28-29 Kasım 2019 tarihleri arasında markanın mağazalarında ve online alışverişte alıcılarını bekliyor.



Konforun en doğal hali


Sezonun vazgeçilmez parçası olan astarsız ve malzemesiz üretilen ceketler sağladıkları hareket kabiliyeti ve muhteşem hafiflikleri ile şıklığın yanında konforu ön plana çıkartırken, astarsız ve yumuşak vatkalı takım elbiseler çizgili, desenli ve baskılı gömlekler ve ince balıkçı trikolar sezonun anahtar parçalarını birbiri ile harmanlıyor.



Renksizleşen doğaya capcanlı tonlar


Sezonun alışılagelmiş renkleri lacivert, gri ve siyahın yanında koleksiyonda öne çıkan bordo, mürdüm, portakal kızılı, avcı yeşili, derin haki, bronz tarçın ve badem tonları klasik çizgilerin dışına çıkıyor. Özellikle ceketlerde ve balıkçı yaka kazak ve trikolarda kendini gösteren capcanlı renkler, hem takım elbiseler hem de sezonun anahtar parçaları kadife pantolon ve gömlekler ile kombinleniyor.

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