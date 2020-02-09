Buz gibi havada İstanbul Boğazı'nda yüzdüler

İstanbul'da bir grup vatandaş soğuk havaya aldırmadan boğazda yüzdü. Vatandaşların boğazda yüzme anları drone ile havadan görüntülendi.

Üsküdar Kuzguncuk sahilinde aralarında doktor, mimar, avukat gibi farklı meslek gruplarından kişilerin olduğu 30 kişi, saat 09.00 sıralarında parkta toplanarak soğuk havada boğazda dakikalarca yüzdü. Soğuk havada yüzenleri görenler ise hem şaşırdı hem de ilgiyle izledi. Özellikle soğuk havalarda denize girmenin vücuda çok faydalı olduğunu belirten vatandaşlar, kış aylarında denize gelerek burada aileleriyle birlikte güzel vakit geçirdiklerini dile getirdiler. Öte yandan, vatandaşların boğazda denize girmeleri drone ile havadan görüntülendi.

Bütün İstanbulluları denize girmeye davet eden Yüksel Sönmez, “Deniz bizim için bir şifa herkesi buraya bekliyoruz ama alışmak lazım önce biz 365 gün boğazın iki yakasında da denize giriyoruz. Biz denize girmekten mutluyuz, herkese tavsiye ediyoruz. Biz grip olmuyoruz. Soğuk suya alıştığımız sürece dışarıdaki etkenlerden biz zarar görmüyoruz o yüzden şunu diyorum. Deniz bir şifadır herkesi buraya bekliyoruz” diye konuştu.

Denize girmenin sağlığına iyi geldiğini ifade eden Sinan Yardım, “İstanbul'da kar var. Hava 0 derece su burada 7-8 derece fakat bu mevsimde suya girmek bizi sıhhatli kılıyor. Ben kendi şahsım için şunu söyleyebilirim. 3 yıldan beri giriyorum. 3 yıldır hasta olmuyorum. Bu etkinlik benim için şifa oldu. İstanbul'da boğaza yüzmek için yaz kış girmek hakikaten çok güzel, bizi zinde tutuyor tabi tadında girmek gerekiyor. Karlı bir günde burada olmak çok güzel biraz sonra çorbamızı içeceğiz o da bir şifa kaynağı" diye konuştu.

Öte yandan, vatandaşlar boğazda denize girdikten sonra çorba içerek ısındılar.