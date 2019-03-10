Buz hokeyi erkeklerde şampiyon Zeytinburnu Belediyesi Spor Kulübü oldu

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu tarafından organize edilen Erkekler Buz Hokeyi Süper Ligi'nin 2018-2019 sezonunda şampiyon, Zeytinburnu Belediyesi Spor Kulübü oldu. Takıma kupayı veren AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, “Buz pateninin hem Zeytinburnu'nda hem İstanbul'da daha fazla yaygınlaşmasını sağlayacağız” dedi.

Erkekler Buz Hokeyi Süper Ligi'nin nefes kesen final serisinde Buz Adam Gençlik Spor Kulübü ile karşılaşan Zeytinburnu Belediyesi Spor Kulübü serinin kilit maçında 4-3 kazanarak şampiyonluk kupasını kaldırdı. Üst üste beşinci şampiyonluğunu alan Zeytinburnu Belediyesi Spor Kulübü, Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu'nun Kıtalararası Buz Hokeyi Kupası'na katılma hakkı kazandı.

Ödül törenine AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak ve Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı. Zeytinburnu Belediyesi Spor Kulübü oyuncularına kupayı başkan adayı Ömer Arısoy verdi.

2018/2019 Buz Hokeyi Süper Ligi'nin katılımcı kulüp oylarıyla belirlenen “En Değerli Oyuncuları” ödüllendirildi.

“Buz pateninin hem Zeytinburnu'nda hem İstanbul'da daha fazla yaygınlaşmasını sağlayacağız”

AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, “Bugün üst üste 5 yıl buz hokeyi süper liginde birinci olan Zeytinburnu Spor takımımıza kupayı verdik. Kaptanımıza ve bütün sporcularımıza, antrenörlerimize emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Veliefendi'de, Çırpıcı'da inşa edilmekte olan buz pateni pistimiz de buz pateninin hem Zeytinburnu'nda hem İstanbul'da daha fazla yaygınlaşmasını sağlayacağız. Buna destek vermeye devam edeceğiz. Daha çok çocuğumuzun buz patenine ilgi duymasını istiyoruz” ifadelerini kullandı..

“Zeytinburnu'nda Türkiye'nin en büyüğü inşa ediliyor”

Arısoy, “Bunun hikayesi bizim mobil buz pisti kurmamızla başladı. Zeyinburnu'nda Özgürlük Parkında, şimdi yüzme havuzunun olduğu alanda mobil buz pisti kurmuştuk. Geri dönüşümü teşvik etmek için ‘katık atık sizden buz pateni biletiniz bizden' uygulamasına başlamıştık. Oradan bir takım doğdu. Gerçekten Zeytinburnu gençlerinin büyük ilgisi oldu. Şimdi Zeytinburnu'nda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla Türkiye'nin en büyüğü inşa ediliyor. İnşallah diğer belediyeler ve kurumlar da buna ilgi gösterir. Böyle bir sonucun doğmasından çok mutluyuz” şeklinde konuştu.

“Hedefimiz Zeytinburnu'nu yurtdışında tanıtmak”

Takım kaptanı Serkan Gümüş, “Bu sene çok çalıştık. Takım olarak bir aile olduk. Çok istek, çok inandık. Çok yakın biten sonucu şampiyon olmayı başardık. Bütün takım arkadaşlarımıza, emeği geçen bütün yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. Bize mutluluğu onlar yaşattı. Biz de onlara bu sevinci gösterdik. Çok mutluyuz. Bundan sonraki hedefimiz Zeytinburnu'nu yurtdışında tanıtmak. Şampiyonlar ligine gidiyoruz. Zeytinburnu'nu bütün dünyaya tanıtmak istiyoruz” açıklamasında bulundu.

“Gururluyuz”

Türkiye Buz Hokeyi Federasyon Başkanı Halit Albayrak, “Heyecanlıyız. Beşinci şampiyonluk. Bu heyecan ligin en iyi takımı olma adına değil aynı zamanda şampiyonlar liginde ülkemizi temsil etme heyecanı aslında. Gururluyuz. Arkadaşlar iyi iş çıkardılar. Tebrik ediyorum onları. Aynı zamanda ikinci olan Buz Adam Spor Kulübü'nü de tebrik ediyorum. Akşam saatlerinde üçüncülük maçları olacak. Milli takıma katkıları bizim çok önemli. Ben Ömer Arısoy başkanımıza ve Murat başkanımıza bugüne kadar olan katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.