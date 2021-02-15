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Buzlanmaya karşı yollarda kar temizliği

Karın etkisiyle oluşan buzlanmaya yönelik Şişli’de ekipler yollarda temizlik çalışması yaptı.

Karın etkisiyle oluşan buzlanmaya yönelik Şişli'de ekipler yollarda temizlik çalışması yaptı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından hafta sonu etkili olan kar yağışının etkisiyle yollarda buzlanma oluşunca haftanın ilk iş gününde vatandaşlar zor anlar yaşadı. İstanbul'da kar bugün de etkili olurken Şişli'de belediye ekipleri de buz tutan yollarda çalışma yaptı. Ekipler yolları temizleyerek vatandaşların yaşayabileceği kazaların da önüne geçmeye çalışıyor.

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