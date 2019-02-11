Buzun üzerinde kıyasıya mücadele

Her yıl dünyanın en iyi buz patencilerinin bir araya gelerek yarıştığı Red Bull Crashed Ice'ta üçüncü ayak olan Boston yarışını erkeklerde Cameron Naasz, kadınlarda da Amanda Trunzo kazandı.

Cesur buz patencilerinin yokuş aşağı yaklaşık 350 metrelik pistte müthiş bir hızla yarıştığı Red Bull Crashed Ice'ın üçüncü ayağı ABD'nin Boston şehrinde gerçekleştirildi. Şampiyonanın en özel durak noktalarından biri olan Boston'la birlikte sporcular tarihte ilk kez bir stadyumun içinde birincilik kovaladı. Bu büyük mücadele Red Bull TV'den canlı olarak yayınlandı.

Boston Red Sox'ın evi Fenway Park'taki yarışı erkeklerde iki dünya şampiyonluğu bulunan ABD'li sporcu Cameron Naasz kazanırken, ikinciliği Avusturyalı Luca Dallago üçüncülüğü ise son şampiyon Kanadalı Scott Croxall oldu. Kadınlarda ise ilk iki yarışın galibi ABD'li Amanda Trunzo, rahat bir şekilde zafere ulaşırken, Kanadalı Myriam Trépanier ve ABD'li Tamara Meuwissen ise ilk podyumu tamamladı.

Red Bull Crashed Ice Nedir?

Red Bull Crashed Ice'ta dünyanın en yetenekli buz patencileri bir araya gelerek, binlerce metrekare donmuş su ile oluşturulan eğimli pistten aşağıya kayıyor ve rakiplerini geride bırakmak için sınırları zorluyor. Sporcuların yaklaşık 80 km/s hıza çıkabildiği yarışta itmek, çekmek, dirsek atmak gibi sportmenlik dışı hareketler haricinde, patencilerin rakibin önüne geçmek için yapacakları her şey serbest.