“C vitaminiyle cildi korumak mümkün olabilir”

Medicana International İstanbul Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Oya Yeşim Hacımustafaoğlu Utkan, C vitamini hakkında bilgiler verdi. Utkan, “Her gün maruz kalınan bu faktörler, ciltte zamanla ışıltı kaybı, kırışıklık, renk eşitsizliği gibi düzensizliklere neden olabilir. Cildinizi sağlıklı görünümüne kavuşturmak ve güzelliğinizi devamlı koruma altına almak için ona biraz destek olmanız gerekiyor. C vitamini bu konuda en büyük yardımcınız olmaya hazır” dedi.

“Yaşlanmaya karşısı etkisi önemli”

Dr. Oya Yeşim Hacımustafaoğlu Utkan, “C vitamini; vücudun direnç kazanmasında oldukça büyük etki sağlıyor. Genel sağlığımızda bu denli etkili olan vitaminin sağlıklı bir cilde kavuşmak adına da mutlaka yeterli miktarda alınması gerekiyor. C vitaminin cilde en önemli faydası anti-aging etkisidir” ifadelerini kullandı.

C vitamininin cilde olan etkilerine değinen Dr. Utkan, sözlerine şöyle devam etti: “Cilt koyuluklarında onarıcı ve yenileyici etki gösteren C vitamini, özellikle krem ve serum olarak kullanıldığında cilde ışıltı veriyor. C vitamini demir emilimini kolaylaştırmasıyla da bilinir. Bu sayede, optimum demir seviyesi cilde canlılık kazandırır. Cilt hücrelerinin yenilenmesine büyük katkıda bulunan C vitamini, özellikle sivilce izleri ve lekelerde oldukça etkili sonuçlar doğuruyor. Ayrıca, cilde esnekliğini kazandırır ve çatlak oluşumunu engellemeye de yardımcı olur. Vücuda zarar veren güneş ışıkları, aşırı sigara kullanımı, çevre kirliliği gibi nedenlerle oluşan durumlara karşı C vitamini ile savaşmak mümkün. C vitamini güçlü antioksidan özelliği ile vücudu hem bu toksik etkilerden korumakta hem de kansere karşı bağışıklık sağlamaktadır. C vitamini, güneş ışınlarının cilt üzerindeki olumsuz etkileri minimuma indirmenizi sağlar. Kırışıklıkların oluşmasını yavaşlatırken cildin neminin optimum düzeyde kalmasına destek olur. Bu sayede yaşlanma etkilerinin hızını azaltır. C vitamini cilt rengini etkileyen maddeler üzerinde önemli bir güce sahiptir. Cilt tonunu eşitlemede yardımcı olur. Bu nedenle, özellikle gözaltı morluklarına çözüm olması için C vitaminli ürünler tavsiye edilir. C vitamini içerikli ürünler kullanılırken dikkat edilmesi gereken noktalar bulunmaktadır. C vitamini kullanırken mutlaka beraberinde güneş koruyucu kullanılmalıdır. C vitamini uçucu bir içerik olduğundan saklama koşullarına özen göstermek gerekiyor. Dikkat edilmez ise antioksidan özelliğini yitirebilir ve içerikte serbest radikaller ortaya çıkabilir. Ürünleri serin ve kuru bir yerde ve kutusu içerisinde saklamaya özen göstermelisiniz”.