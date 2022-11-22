Caddebostan Sahil kırmızı yosunla kaplandı

İstanbul'da etkili olan lodos sonrasında Caddebostan Sahili kırmızı yosunla kaplandı. Dalgalarla birlikte kıyıya ulaşan kırmızı yosunları İstanbul Büyükşehir Belediye Ekipleri tarafından temizlemek için çalışma başlatıldı. Kırmızı yosunlar havadan görüntülendi.

İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan fırtına ve yağmur nedeniyle Kadıköy Caddebostan sahilini yine kırmızı yosunlar kapladı. Dalgalarla birlikte sahile vuran kırmızı renkli yosunların sahildeki kayalıkları kapladığı görüldü. İBB ekipleri yosunları temizlemek için çalışma başlattı. Sahile vuran kırmızı yosunlar dron ile görüntülendi.