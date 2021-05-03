Caddebostan Sahili'nde deniz salyası tedirginliği artarak devam ediyor

İstanbul'un sahillerinde yoğunluk gösteren deniz salyaları etkisini sürdürmeye devam ediyor. Caddebostan Sahili'nde yoğun bir kokuya da neden olan deniz salyaları havadan görüntülendi.

İstanbul'un sahil kesimlerinde etkisini göstermeye devam eden deniz salyası vatandaşlarda tedirginlik oluşturdu. Marmara Denizi'nin pek çok noktasında görülen deniz salyaları Caddebostan Sahili'ni de sardı. Denizde kirliliğe neden olan deniz salyaları kötü görüntülere neden olurken yoğun bir kokuyu da beraberinde getirdi. Caddebostan Sahili'nin o anları ise havadan görüntülendi.

“Ekosistemin bozulması bu yoğunluğu oluşturdu”

Deniz salyalarının oluşumuna ilişkin konuşan Balıkadamlar Kulüp Başkanı Gündoğdu, “Deniz salyası denilen olay, her sene meydana gelen bir olay aslında. Eskiden bu yaşanan olay nostaljik bir görüntü gibi inceden bir kar yağışı şeklinde derinlerde meydana gelirdi. Bu son olayda ise aslında ekosistemin bozulmasıyla denizlerimiz deniz salyasını taşıyamaz duruma geldi. Diplerde ve yüzeylerde görüldüğü gibi bozulan algler yüzeyde birikinti ve adacıklar oluşturdu. Son 2 haftadır Marmara Denizi, Adalar çevresi ve orta sular deniz salyasıyla kaplı durumda. Ağlar dibe basılmış durumda. Bu konunun acilen incelenmesi gerekir” dedi.

"Görüntü hiç hoş değil"

Sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşlardan Emine Ölmez, “Görüntü hiç hoş değil. Bu konunun araştırılması gerekiyor. Hem koku açısından hem de görüntü bakımından hiç hoş gözükmüyor. Çevreye de zararlı olduğunu düşünüyorum” dedi.