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Caddebostan sahilindeki kirlilik havadan ve sualtından görüntülendi

İstanbul’da etkili olan şiddetli lodos sonrası Caddebostan sahiline vuran atıklar havadan ve sualtından görüntülendi.

İstanbul'da etkili olan şiddetli lodos sonrası Caddebostan sahiline vuran atıklar havadan ve sualtından görüntülendi.


İstanbul'da geçtiğimiz 3 gün boyunca etkili olan şiddetli rüzgar ve lodos etkisini bugün azaltmaya başladı. Lodosun yaşandığı günlerde Kadıköy Caddebostan sahilinde dalgalar metrelerce yükseğe ulaştı. Lodos sonrasında denizin dibindeki atıklar ve çöpler, Caddebostan sahilinde kıyıya vurdu. Denizden çıkan atıklar arasında pet şişeden çakmağa, tahtadan ayakkabıya kadar bir çok atık olduğu görüldü. Sahildeki kirlilik ise havadan ve sualtından görüntülendi.

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