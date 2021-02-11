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Caddebostan sahilini ve kayalıkları, kırmızı yosunlar ve çöpler kapladı

Kadıköy’de Caddebostan Sahilinde kayalıkları kırmızı yosunlar ve çöpler kapladı.

Kadıköy'de Caddebostan Sahilinde kayalıkları kırmızı yosunlar ve çöpler kapladı. Denizde etkili olan dalgalar, kırmızı yosunları sahildeki kayalıklara çıkararak kırmızı görüntüler oluşturdu. Caddebostan sahiline vuran kırmızı yosunlar ile çöpler drone ile havada görüntülendi.


Kadıköy Caddebostan sahilinde havanın aydınlanmasıyla beraber sahile vuran kırmızı yosunlar ve çöpler göze çarptı. Sahilin ve kayalıkların adeta kırmızı renge bürünmesine sebep olan yosunlar görenlerin ilgisini çekti. Denizde etkili olan ve kayalıkları döven dalgalar nedeniyle kırmızı yosunlar ile çöpler denizden sahile vurdu. Yosunlar nedeniyle sahil ve kayalıklar kırmızı renge büründü. Caddebostan sahilini ve kayalıkları kaplayan kırmızı yosunlar ve çöpler drone ile havadan görüntülendi.

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