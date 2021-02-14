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Caddebostan'da yürek ısıtan görüntüler: Yüzlerce martıyı besledi

Caddebostan’da bir vatandaş, soğuk ve karlı havada yemek bulmakta zorlanan yüzlerce martıyı besledi.

Caddebostan'da bir vatandaş, soğuk ve karlı havada yemek bulmakta zorlanan yüzlerce martıyı besledi.


İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrası cadde ve sokaklar beyaza büründü. Kar yağışı hayatı birçok konuda olumsuz etkilerken, en çok etkilenenler ise sokak hayvanları oldu. Kar yağışı ve havaların eksi dereceleri görmesi sonrası Ergün Karakuş isimli vatandaş Caddebostan Sahil'e gelerek yanında getirdiği ekmek parçalarıyla yüzlerce martıyı besledi. Karakuş, ayrıca yanında getirdiği mamaları ise sokak köpeklerine dağıtacağını belirtti.


Ergün Karakuş, "Soğuk havaların başlamasıyla hepsi acıkmış. Hemen geldiler. Doğal olarak insanın vicdanı evde otururken onların bu halde aç kalmasına dayanamıyor. Ben de dışarı çıktım. Hem martıları hem de sokak köpeklerini besleyeceğim. Belediyeler sağ olsunlar yeteri kadar destek oluyorlar ama bizlerin de insan olarak bu konuda duyarlı olması gerekiyor" diye konuştu.

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