Caddeyi motosiklet sergisine çevirdiler, trafik çileye dönüştü

Otobüs ve trafikteki diğer araçlar ise çoğu zaman ilerlemekte güçlük çekiyor.

İstanbulluların en büyük sorunlarından trafik meselesi yanlış park, ürün teşhir eden firmalar nedeniyle daha da artıyor. Yenibosna 29 Ekim Caddesi üzerinde ise günün her saati trafik yoğunluğu yaşanıyor. Cadde üzerinde bulunan bir firmanın motosikletlerini cadde üzerinde teşhir ederken, bir otel ise caddenin büyük bir kısmını dubalarla kapatıyor. Yanlış park eden araçlar ve tırlar da cadde üzerinde yer aldığında trafik çilesi başlıyor. Trafik Şube ekipleri ise yanlış park eden araçları çekiyor. Zabıta ekipleri ise firma sahiplerine uyarıda bulunuyor ancak sorun bir türlü çözüme kavuşmuyor. Mesai başlangıç ve bitişinde trafik çileye dönüşüyor.

“Motorları koyuyorlar biz yaya olarak geçemiyoruz”

Caddeye sergilemek için koyulan motosikletlerin kazaya davetiye çıkardığını ifade eden Hüseyin Alp Türel, “ Okula arabayla geliyorum, benim her gün neredeyse arabamı çekiyorlar ama burada duran motosikletleri çekmiyorlar. Buradaki motorlar ve yanlış park eden araçlar trafiği olumsuz etkiliyor adeta sürücülere çile yaşatıyor. Yolun en dar olan kısmına motorlar park ediyor karşısına da araçlar park edince trafik sıkışıyor. Gördüğünüz gibi kaldırıma da motorları koyuyorlar biz yaya olarak geçemiyoruz” dedi.

“Otoparkların yetersiz olduğunu düşünüyorum”

Yanlış park sorununu nedeniyle trafiğin oluştuğunu söyleyen Engin Demir, "Burada araçlarını park etmiş bir çok insan plazada çalışıyor, plazanın otoparkının yetersi olduğunu düşünüyorum. Burada çalışan insanlarda arada kalmışlar yeteri kadar park alanı olmadığı için. Otobüs durağının olduğu kısımda yol daha fazla daralıyor bu nedenle kaza olabiliyor. Trafiğin yanlış park yeri sorunundan olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.