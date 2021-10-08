Çağdaş sanatta "dijital" dönem

Yeni dijital üretim imkanları sanatçıların kendi ütopik dünyasını oluşturmasına imkan verdi.

Gelişen teknoloji her alanda olduğu gibi sanatta da yeni bir soluk getirdi. Böylece çağdaş sanatta sürrealist bir dönemin kapıları aralandı. Bu yaklaşımla birlikte sanatçıların bakış açısı da değişti. Gerçeklik yeni bir boyut kazandı. Güçlü grafik tasarım programları, dijital ortamda yepyeni görsel eserlerin oluşturulmasına katkıda bulundu. Yeni çalışmalarda olağandışı bir dünya da olağan hale getirildi ve sürreal ütopya rasyonel bir zemine oturtularak kurmacada doğal bir zemin oluşturuldu. Dijital üretim imkanları, sanatçının kendi ütopik dünyasını oluşturmasına olanak sağlamaya başladı.

Türkiye'de bu sanatın temsilcilerinden biri olan Kadir Ölmezkaya de imgelerini sürrealist bir teknikle dijital verilere aktararak, kurduğu gerçeküstü dünyada yepyeni mekanlar ortaya çıkardı.

“Belirsiz bir alanda hakikatimizi oluşturuyoruz"

Yaptığı eserlerde mesaj kaygısının her zaman olduğunu da belirten Kadir Ölmezkaya, “Bazen bir köpekbalığı manipülasyon çalışması yaptığımda, insanlar onun korkunç olduğunu düşünüyor. Aslında orada ekosistem için apex avcıların önemine dikkati çekmek istiyorum. Dijital sanattaki güncel gelişim gerçeküstü ve somut kavramları arasında belirsiz bir alan oluşturuyor. İşte tam da bu belirsiz alanda kendi hakikatimizi oluşturuyoruz. Zaman aralığından yoksun yaratımlar, bir fotoğraftan yansıtılacak içerikten çok daha derin mesajlar barındırıyor. Böylece kendi gerçekliğimizin doğumuna şahitlik ediyoruz. Dünyanın sanat duyarlılığına ihtiyacı var. Olağandışı bir dünyayı olağan hale getirerek insanları kalıplarının dışına çıkmaya çağırıyorum. Aşılmaz sandığımız sorunları ancak yepyeni bakış açılarıyla çözebiliriz” diye konuştu.

Dijital eserlerin satıldığı NFT (Non Fungible Token) piyasasında da tanındığını söyleyen Kadir Ölmezkaya, “Eserlerimin orada zemin bulması beni mutlu ediyor” dedi. NFT koleksiyoncularının ürünlerini beğendiğini belirten sanatçı, bunun kendisini yeni eserler üretmeye teşvik ettiğine de değinerek, bu platformların gelecekte sanatçıların hak ettikleri değeri görmelerine olanak sağlayacağını ifade etti.