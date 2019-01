Çağın vebası obezite

Dr. Gürdal Ören, çağın vebası olarak söylenen aşırı şişmanlık hastalığı obezite hastalarına kilo vermeleri için uygulanan obezite cerrahisi sonrası sonuçların umut verici olduğunu söyledi.

Dünyada çağın vebası olarak söylenen aşırı şişmanlık hastalığı obeziteden yakınan kişi sayısı gün geçtikçe artıyor. Rakamlara göre, obezite sayısı dünyada 2.1 milyar civarında ve toplam tedavi ücreti 2 trilyon dolar civarında olduğu hesaplanıyor. Dr. Gürdal Ören, obezitenin günlük yaşama yansıyan özelliklerini anlattı.

"Beden kütle indekslerimize doğru orantılı olarak uçak koltukları bile büyüdü"

Bundan iki bin yıl önce kişi ne kadar kiloluysa o kadar güçlü ve kuvvetli sayıldığını belirten Dr. Gürdal Ören, "Şiirlerde kadınların güzelliği tombul yanaklarla anlatılırdı. Yıllar geçtikçe algılar değişti, zayıflık sağlık olarak nitelendirildi. Günümüzde hayatımızı esir alan reklamlar ve sosyal medya görselleri bu durumu destekledi. Teknoloji, temel ihtiyaçlarımızda en büyük yardımcımız haline geldi. Birinden haber almak için saatlerce yürünmesi gereken yollar arabayla dakikalar içinde katedildi veya bir 'Alo' tüm endişelerimizi giderdi. Yine aynı 'alo'; bir öğünlük tokluk için saatlerce av izi süren insanoğlunu evlere mahkum etti. Artan nüfus, artan ihtiyaç demekti; işler arttı, hareket azaldı. Önce kıyafet bedenlerine bol eklendi, sonra restoranların kişi başına sunduğu yemek porsiyonları arttı. Beden kütle indekslerimize doğru orantılı olarak uçak koltukları bile büyüdü. En büyük ilaç firmalarının aynı zamanda en büyük çikolata markaları olması ise; bizi önce hasta edip sonra tedavi için kendilerine muhtaç etme kısır döngüsüne sokuyor. En ciddi örnekleri ise ergenliğe giriş yaşının kız çocuklarında 8'e kadar inmesi, kadın hastalıklarından en yaygını olan adet düzensizlikleri, erken menopoz olarak karşımıza çıkıyor. Yani gerçekten içimize kadar işliyor" dedi.

"On yıl sonraki ‘sen' için şimdi harekete geçin"

Yapılan araştırmalar obez bireylerde; cinsel ilişki sıklığının azalması, iktidarsızlık ve hatta kısırlığa kadar giden kötü tabloları gözler önüne serdiğini belirten Op. Dr. Gürdal Ören, "Bunları yaşayan kişilerde ilişkiler çatırdıyor, özgüven kayboluyor, ruhsal problemler baş gösteriyor ve bu duygusal boşluk sessiz ve dilsiz dostlar olan yemeklerle dolduruluyor. Kişi kilolarından dolayı yaşadığı sorunları yiyerek aşmaya çalışıyor. Daha derine inen başka araştırmalar da var tabii. Aşırı obez hastalar üzerinde yapılan bir çalışmada ise kilo vermeleri için uygulanan obezite cerrahisi sonrası sonuçlar umut verici. Operasyondan bir yıl sonra hastaların büyük çoğunluğunun cinsel hayatında ameliyat öncesine göre iyileşme olduğu saptanmış, yine aynı grubun yarısından fazlasının partnerlerinde cinsel istekte artma olmuştur. Yani verilen her bir kilo, fiziksel ve ruhsal sağlığı olumlu olarak değiştiriyor. Çözüm eve kapanmak veya sorunları kimseyle paylaşmamak değil. On yıl sonraki ‘sen' için şimdi harekete geçin! Kararın uygulamaya koyulduğu her an, her zaman kararsızlıktan daha erkendir. Sağlık kuruluşları, sağlık profesyonelleri, diyetisyenler ve biz hekimler hedefinize ulaşmak için yürüyeceğiniz yolda ışık olmak için her zaman yanınızdayız" şeklinde konuştu.