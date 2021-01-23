Çağla Büyükakçay, Birleşik Arap Emirlikleri'nde şampiyon oldu

000 dolar para ödüllü ITF turnuvası Fujairah International Women Tennis Open'da İsviçreli partneri Viktorija Golubic ile şampiyonluğa ulaştı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Fujairah kentindeki sert zemin turnuvasında mücadele eden Çağla Büyükakçay ve ortaklık kurduğu Viktorija Golubic ilk turu bye geçti. Büyükakçay/Golubic çifti çeyrek finalde Cristina Bucsa/Reka-Luca Jani ikilisini 6-4, 6-2, yarı finalde ise 2 numaralı seri Naiktha Bains/Rutuja Bhosale çiftini 7-6, 5-7, 11-9 yenerek adlarını finale yazdırdı. 1 saat 42 dakika süren final mücadelesinde Büyükakçay/Golubic tandemi turnuvanın 3 numaralı seri başı En Shuo Liang/Xiaodi You ikilisini 5-7, 6-4, 10-4 ile saf dışı bırakarak şampiyonluğa ulaştı. Çağla bu zaferle profesyonel kariyerinin 15. çiftler şampiyonluğunu elde etti.