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Çağla Büyükakçay çeyrek finalde

Bu yıl 7.

kez düzenlenen Lale Cup turnuvasında Çağla Büyükakçay, Özbek rakibi Nigina Abduraimova'yı 6-2, 6-2 ‘lik iki set sonunda geçerek adını çeyrek finale yazdırdı.


Bir buçuk saate yakın süren mücadelede Çağla yakaladığı 17 servis kırma şansından 6 tanesini değerlendirirken servis attığı oyunların yüzde 75'ini kazandı. Çağla yarı final için turnuvanın 6. seri başı Hintli Ankita Raina ile karşılaşacak.


Bugün oynanan çiftler kategorisinin maçlarında ise; İpek Soylu - Barbora Stefkova çifti Melis Sezer - İpek Öz çiftini 6-3,6-3 skorla, Pemra Özgen - Greet Minnen çifti Valentini Grammatikopoulou - Ankita Raina çiftini 7-5 ve 6-4 setler sonucunda yenerek Lale Kupası'nın çiftler kategorisinde çeyrek final biletini aldılar.

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