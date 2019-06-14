Çağla Büyükakçay, İspanya'da yarı finalist

Rumen rakibi Irina Maria Bara'yı 7-5, 6-4'lük setlerle yenen Çağla Büyükakçay, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından İspanya'da düzenlenen 60 bin Dolar ödüllü Trofeu Internacional Ciutat De Barcelona turnuvasında yarı finale yükseldi.

İspanya'nın Barcelona şehrindeki 60 bin dolar toplam para ödüllü ITF turnuvasında mücadele veren milli raket Çağla Büyükakçay teklerde yarı finale çıkmayı başardı. Sırasıyla Karadağlı ve Alman rakiplerini eledikten sonra çeyrek finalde 3 numaralı seribaşı Rumen Irina Maria Bara'yla karşılaşan Büyükakçay, güçlü bir performans sergileyerek adını son dörde yazdırmasını bildi. Klasmanının 165. basamağındaki Bara'yı 7-5, 6-4 ile saf dışı bırakan Büyükakçay'ın yarı finaldeki rakibi, elemelerden gelerek 2 numaralı seribaşı Xinyun Han'ı 6-2, 6-1'lik setlerle geçen Avustralyalı Jaimee Fourlis olacak.