Çağla Büyükakçay, Tunus'ta şampiyon

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Tunus'ta düzenlenen W25 Monastir turnuvasında şampiyon oldu. Bu sonuçla Çağla kariyerinin 14. tekler şampiyonluğunu elde etmiş oldu.

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Tunus'un ev sahipliğinde düzenlenen W25 Monastir turnuvasında şampiyonluğa ulaştı. Sert zeminde gerçekleşen organizasyonda Çağla, Tunuslu, Japon, Rus ve Çinli rakiplerini geçerek finale yükseldi. Finalde turnuvanın 2 numara seri başı Lea Boskovic ile mücadele eden Büyükakçay, 2 saat 11 dakika süren mücadelede Hırvat tenisçiyi setlerde 7-5, 0-6, 6-2 yenerek profesyonel kariyerinin 14. tekler şampiyonluğunu kazandı.