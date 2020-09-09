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Çağla ve Pemra korta çıkıyor

TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul’da son 32 turu maçları, bugün teklerde sekiz, çiftlerde ise dört maçla birlikte devam ediyor.

TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul'da son 32 turu maçları, bugün teklerde sekiz, çiftlerde ise dört maçla birlikte devam ediyor.


Şampiyon sporcumuz Çağla Büyükakçay, turnuvanın 4 numaralı seribaşı Fransız Caroline Garcia karşısında korta çıkacak. Saat 19.00'da başlaması beklenen bu mücadele TTF İstanbul Tenis Merkezi'nin Merkez Kort'unda oynanacak.


2016 yılında, hem kendi kariyerinin hem de Türkiye tenis tarihinin tek WTA şampiyonluğunu kazanan milli sporcu Çağla Büyükakçay, dünya sıralamasında 60. sıraya kadar yükselmişti. Çağla'nın rakibi dünya 50 numarası Caroline Garcia ise kariyerinde daha önce yedi kez WTA seviyesinde zafer kazanmayı başardı. Çağla ile Caroline, daha önce 2016 senesinde Wimbledon'da ilk tur maçında karşılaşmıştı ve maçı 6-2 ve 6-3'lük setlerle Caroline Garcia kazanmıştı.



Pemra Özgen de korta çıkıyor


Bir diğer milli sporcu Pemra Özgen ise Çağla Büyükakçay'ın Caroline Garcia ile oynayacağı maçın hemen ardından Rus sporcu Margarita Gasparyan ile karşılaşacak. Gasparyan, dünya sıralamasında 117. sırada yer alıyor.

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